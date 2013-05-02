Янукович висловив співчуття рідним кінорежисера Мащенка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«З життя пішла людина, діяльність якої цілковито була присвячена служінню вітчизняному мистецтву. Його багатогранні здобутки стали вагомою віхою кінематографа. Схиляю голову у глибокій скорботі разом з усіма шанувальниками творчості Майстра. Світла пам'ять про Миколу Павловича назавжди залишиться в наших серцях», - йдеться у співчутті глави держави рідним і близьким покійного.

Як повідомляв УНІАН, видатний український кінорежисер, сценарист, організатор кіносправи, талановитий педагог, письменник Мащенко помер сьогодні.

За 50 років мистецької діяльності Мащенко створив понад 20 кінофільмів, виховав плеяду талановитої творчої молоді.

Мащенко - лауреат державної премії ім. Тараса Шевченка, державної премії України імені Олександра Довженка; народний артист України, професор Національної академії мистецтв України.