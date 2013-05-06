Житомир залишився без води
11:20, 06 травня 2013Суспільство
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У Житомирі через порив водогону все місто залишилося без води.
Комунальники ліквідовували аварію на водогоні всю ніч
Як повідомили УНІАН в оперативній службі Житомирського міськвиконкому, «через великий порив водогону на вулиці Мануїльського, який стався вчора, сьогодні у Житомирі немає води».
Унаслідок аварії перехрестя вулиць Мануїльського та Київської у Житомирі повністю залило водою.
У КП «Житомирводоканал» УНІАН уточнили, що водогін прорвало на глибині близько 3 метрів.
Працівники цього підприємства ліквідовували аварію всю ніч, роботи тривають і досі .
Аварійні роботи комунальники обіцяють завершити сьогодні.
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