Житомир залишився без води

11:20, 06 травня 2013
Суспільство
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У Житомирі через порив водогону все місто залишилося без води.

Комунальники ліквідовували аварію на водогоні всю ніч

Як повідомили УНІАН в оперативній службі Житомирського міськвиконкому, «через великий порив водогону на вулиці Мануїльського, який стався вчора, сьогодні у Житомирі немає води».

Унаслідок аварії перехрестя вулиць Мануїльського та Київської у Житомирі повністю залило водою.

У КП «Житомирводоканал» УНІАН уточнили, що водогін прорвало на глибині близько 3 метрів.

Працівники цього підприємства ліквідовували аварію всю ніч, роботи тривають і досі .

Аварійні роботи комунальники обіцяють завершити сьогодні.

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