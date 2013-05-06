Житомир залишився без води

Як повідомили УНІАН в оперативній службі Житомирського міськвиконкому, «через великий порив водогону на вулиці Мануїльського, який стався вчора, сьогодні у Житомирі немає води».

Унаслідок аварії перехрестя вулиць Мануїльського та Київської у Житомирі повністю залило водою.

У КП «Житомирводоканал» УНІАН уточнили, що водогін прорвало на глибині близько 3 метрів.

Працівники цього підприємства ліквідовували аварію всю ніч, роботи тривають і досі .

Аварійні роботи комунальники обіцяють завершити сьогодні.