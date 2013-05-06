У Харкові на пожежі в гуртожитку загинули три людини

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її даними, пожежа в технічних приміщеннях дев’ятиповерхового комерційного гуртожитку спалахнула сьогодні близько 6.00. Займання почалося з ліфтової шахти і поширилося під’їздом.

С.Горбунова-Рубан повідомила, що внаслідок пожежі та сильного задимлення загинуло троє осіб, ще дев’ять госпіталізовано. З них – четверо дітей, які доставлені в Обласну дитячу клінічну лікарню. Також мешканці будинку №33 госпіталізовані у міські лікарні №2 та №7, а також у лікарню швидкої та невідкладної допомоги ім. О. Мещанінова.

Заступник міського голови зазначила, що гуртожиток належить комерційним структурам – фірмам «Промбуд-2» та «Союз».

С.Горбунова-Рубан підкреслила, що у разі потреби міська влада допоможе з розселенням мешканців будівлі, що горіла, і уточнила, що постраждалих квартир небагато, оскільки в гуртожитку в основному горіли технічні приміщення.