У Донецькій області держвиконавець попався на хабарі

Як повідомили УНІАН сьогодні в прокуратурі Донецької області, було встановлено, що житель Слов'янська заборгував банку за кредитним договором, складеним на придбання автомобіля. Державний виконавець, призначений у рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження, почав вимагати у чоловіка хабар у розмірі 10 тис. грн за незастосування заходів щодо стягнення з нього суми боргу й не накладення арешту на автомобіль.

Передача грошей відбувалася в службовому кабінеті державного виконавця, де його й було затримано на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.