У Донецькій області держвиконавець попався на хабарі
У Слов'янську Донецької області під час одержання хабара правоохоронці затримали державного виконавця.
Як повідомили УНІАН сьогодні в прокуратурі Донецької області, було встановлено, що житель Слов'янська заборгував банку за кредитним договором, складеним на придбання автомобіля. Державний виконавець, призначений у рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження, почав вимагати у чоловіка хабар у розмірі 10 тис. грн за незастосування заходів щодо стягнення з нього суми боргу й не накладення арешту на автомобіль.
Передача грошей відбувалася в службовому кабінеті державного виконавця, де його й було затримано на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво ходом досудового розслідування.