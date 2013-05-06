На Дніпропетровщині знайшли тіла зниклих рибалок

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про зникнення двох чоловіків, які, за попередньою інформацією, першого травня поточного року вийшли на моторному човні на риболовлю в акваторію річки Дніпро, в районі с. Бородаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Зі слів матері зниклих хлопців було встановлено, що останній раз телефонний зв’язок із синами був близько 4-ї години 2 травня, під час якого вони повідомили, що будуть знімати риболовні сітки та повертатись додому. Після чого вони на зв’язок не виходили. Місцевими жителями виявлено притоплений човен (видно корму) на відстані близько 200 м від берега.

Для проведення пошукових робіт оперативно було залучено 45 чоловік та 8 одиниць техніки, зокрема 3 водолазні групи і 4 плавзасоби. В ході проведення пошукових робіт обстежено 20 км берегової смуги та 2100 кв. м дна акваторії р. Дніпро.

Роботу водолазів ускладнювала погана видимість на глибині річки, яка в окремих місцях становить 12 метрів та ширина самої акваторії, що становить близько 6 км.

6 травня о 12.30 спільними зусиллями співробітників служб пошукової групи знайдено, піднято на поверхню води та доправлено до берега тіло одного із зниклих чоловіків, о 12.48 й тіло другого хлопця.

Співробітниками міліції проводяться слідчі дії щодо причин смерті загиблих.