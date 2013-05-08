Втеча з Матроської тиші: в'язень спустився по простирадлах до психлікарні і зник

Олег Топалов, у вівторок втік з СІЗО "Матроська тиша" в Москві, втік через розташовану поруч зі слідчим ізолятором лікарню, повідомило РІА "Новости" в середу джерело в правоохоронних органах столиці.

Уродженець Сочі Топалов втік у вівторок вранці через вентиляційну шахту в камері. Його пошуки тривають.

"Арештант піднявся через слухове вікно на дах установи, звідки за допомогою ковдри і мотузки вийшов на територію міської психіатричної лікарні імені Гіляровського і зник", - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомили РІА "Новости" у ФСВП РФ, мотузку Топалов зробив зі зв'язаних простирадел. Відомство проводить службову перевірку, співробітників, якщо їх провину буде встановлено​​, суворо покарають. Крім того, слідчі після втечі Топалова порушили кримінальну справу про халатність.