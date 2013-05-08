Втеча з Матроської тиші: в'язень спустився по простирадлах до психлікарні і зник
Оперативники встановили деталі гучної втечі з російського СІЗО "Матроська тиша".
Олег Топалов, у вівторок втік з СІЗО "Матроська тиша" в Москві, втік через розташовану поруч зі слідчим ізолятором лікарню, повідомило РІА "Новости" в середу джерело в правоохоронних органах столиці.
Уродженець Сочі Топалов втік у вівторок вранці через вентиляційну шахту в камері. Його пошуки тривають.
"Арештант піднявся через слухове вікно на дах установи, звідки за допомогою ковдри і мотузки вийшов на територію міської психіатричної лікарні імені Гіляровського і зник", - сказав співрозмовник агентства.
Як раніше повідомили РІА "Новости" у ФСВП РФ, мотузку Топалов зробив зі зв'язаних простирадел. Відомство проводить службову перевірку, співробітників, якщо їх провину буде встановлено, суворо покарають. Крім того, слідчі після втечі Топалова порушили кримінальну справу про халатність.