Київська влада організувала безкоштовні автобуси для киян у поминальні дні

«За дорученням голови КМДА Олександра Попова в нинішньому році ми вперше пускаємо безкоштовні експреси до віддалених кладовищ. 12 травня мешканці столиці зможуть безкоштовно проїхати на Північне, Південне і Лісове кладовище. 14 травня безкоштовний транспорт їздитиме до Байкового кладовища. Всього на ці маршрути місто випускає 220 автобусів », - розповів «Фактам» директор Департаменту транспортної інфраструктури Євген Водовозов.

За його словами, безкоштовними 12 травня будуть маршрути № 804е «Ст. метро «Лісова» - Північне кладовище », № 740е« Ст. метро «Виставковий центр» - Південне кладовище », № 77Е« Вул. Курнатовського - Лісове кладовище ». Також від станцій метро «Петрівка», «Оболонь», «Чернігівська» і універсаму «Позняки» до Лісового кладовища курсуватимуть безкоштовні експреси. 14 травня безкоштовно перевозитимуть автобуси на маршрутах № 29 «Ст. м «Печерська» - вул. Байкова »та № 29к« Володимирський ринок - вул. Байкова ».

Крім цього, за розпорядженням Олександра Попова організовано рух малогабаритних автобусів по території великих кладовищ.

Згідно з інформацією КМДА, безкоштовні перевезення по територіях кладовищ в нинішньому році будуть організовані 12 і 15 травня. Киян пільгових категорій будуть підвозити малогабаритні мікроавтобуси «Газель» і ПАЗ. По території Північного, Південного та Лісового кладовища безкоштовні перевезення здійснюватимуться 12 травня, Міського кладовища - 12 і 15 травня. Інтервал руху - 30 хвилин.