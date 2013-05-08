Попова здивувала кількість недоглянутих могил на київських кладовищах

Про це керівник Києва сказав в інтерв'ю газеті Факти і коментарі в номері від 8 травня.

«Останнім часом я побував з перевірками на багатьох київських кладовищах. Скоро поминальні дні, і багато людей прийдуть до могил своїх близьких. Потрібно встигнути вивезти сміття, підключити воду. Так от, мене здивувало, як багато недоглянутих могил на кожному кладовищі! - Сказав Олександр Попов. - Звичайно, бувають різні ситуації. Може, у когось з покійних не було дітей або їх спадкоємці фізично не в змозі прийти на цвинтар. Але ж у кожного напевно були брати чи сестри, племінники, друзі, сусіди, нарешті».

Керівник Києва звернувся до жителів міста з проханням. «Я хотів би звернутися до киян: не забувайте про близьких людей, яких вже немає з нами. Не пошкодуйте декількох годин і відвідаєте не тільки могили найближчих для вас людей, а й усіх тих, що йшли з вами по життю, хто лишив у ваших душах добру згадку про себе. Позабуті могили - це ганьба для нас - тих, хто живе», - сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що за дорученням Олександра Попова вперше в поминальні дні введено безкоштовний комунальний транспорт для киян. 12 травня безкоштовно комунальний транспорт працюватиме на маршрутах № 804е «Ст. метро «Лісова» - Північне кладовище", № 740е «Ст. метро «Виставковий центр» - Південне кладовище», № 77Е «Вул. Курнатовського - Лісове кладовище». Також у цей день від станцій метро «Петрівка», «Оболонь», «Чернігівська» і універсаму «Позняки» до Лісового кладовища курсуватимуть безкоштовні експреси. 14 травня безкоштовно перевозитимуть автобуси на маршрутах № 29 «Ст. метро «Печерська» - вул. Байкова» та № 29к «Володимирський ринок - вул. Байкова».

Також керівник міста доручив до поминальних днів прибрати і впорядкувати столичні кладовища. «Люди прийдуть пом'янути своїх рідних і близьких. До того часу всі столичні кладовища, всі ділянки повинні бути ідеально прибрані», - сказав Олександр Попов, звертаючись до керівництва Управління ритуальних послуг.