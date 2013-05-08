У Тернополі завтра вирішать, чи забороняти символіку СРСР

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, розпорядження про скликання сесії сьогодні підписав в. о. міського голови Ігор Турський.

В розпорядження сказано, що сесія відбудеться завтра 9 травня 2013 року о 8 год. ранку в залі засідань міської ради. На розгляд депутатів виноситься одне питання: «Про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав».

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 травня, Тернопільский окружний адмінсуд за позовом прокурора Тернополя Віталія Сідорова призупинив дію рішення міськради від 2011 року, яким у місті заборонено публічне використання радянської символіки. У позові йдеться, що даний документ суперечить вимогам Конституції та Законам України і прийнятий з перевищенням наданих органу місцевого самоврядування повноважень.

У Тернополі уже з’явилися агітки, в яких представники КПУ закликають жителів міста прийти 9 травня на «парад переможців» в Парк Слави. Водночас у прес-службі міської ради повідомили, що жодних заявок від Компартії на проведення масового заходу в мерію не надходило.

Натомість надійшла заявка від нардепів від ВО «Свобода» про проведення 9 травня в Парку Слави прийому громадян.

9 травня 2012 року у Тернополі в парку Слави виникла сутичка між правоохоронцями та депутатами міської й обласної рад від ВО «Свобода», які намагалися перешкодити комуністам провести ходу з прапорами КПУ.