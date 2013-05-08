У Вінниці відкрили меморіальні дошки двом Героям Радянського Союзу

Про це повідомили УНІАН в департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради.

Під час урочистого відкриття меморіальних дощок заступник міського голови Валентина Балицька зазначила: «Сьогодні ми зібралися, щоб згадати та вшанувати видатних людей, з чиєю славою, волею та подвигом була пов’язана наша історія. Історія складається з подвигів окремих людей, а їхній успіх існує до тих пір, поки існує людська пам'ять. Це люди, які принесли нам Велику Перемогу, і вони заслуговують нашої пам’яті, шани та людської подяки».

Сищиков, який у 1940 році став військовим льотчиком за роки Великої Вітчизняної війни здійснив близько 260 бойових вильотів, більшість з них уночі. У повітряних боях збив один ворожий літак, знищив 5 складів з пальним, 3 склади з боєприпасами, 10 точок зенітної артилерії, 13 залізничних вузлів та 5 водних переправ. 18 вересня 1943 року Указом Президії Верховної Ради СРСР Миколі Сищикову було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Перемогу він зустрів у Польщі. В 1947 році його полк був передислокований у місто Вінницю. Сищиков приймав активну участь у суспільному житті міста. Помер Герой Радянського Союзу 16 лютого 2012 року.

Бруй під час війни був командиром стрілецького батальйону. Воював на Південно-Західному, Воронезькому та 1-му Українському фронтах. 6 разів був поранений у боях. 29 жовтня 1943 року Указом Президії Верховної Ради СРСР Федору Брую було присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка». У жовтні 1944 року він був призначений військовим комендантом міста Вінниця. Помер 17 січня 1982 року.