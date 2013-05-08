Хрещатиком пройшла колона радянських солдатів (фото)

О 16:00 частину Хрещатика перекрили для того, щоб провести репетицію військово-історичного ходи, яка пройде завтра, 9 травня.

Вулицю заполонили молоді люди і дівчата у формах радянських солдатів. По Хрещатику також проїхала військова техніка старого зразка: машини, мотоцикли і танк, повідомляє Сегодня.