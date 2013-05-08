У Донецьку вивели на чисту воду двох іноземців з «липовими» документами

У пункті пропуску Донецького аеропорту співробітники Державної прикордонної служби затримали двох іноземців, які прибули з різних країн до України за фальшивими документами.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Донецького прикордонзагону Едуард Никитенко, вчора, 7 травня, вранці, під час здійснення паспортного контролю прикордонники виявили правопорушника серед пасажирів рейсу «Стамбул-Донецьк». 45-річний громадянин Іраку мав фальшивий документ з посвідкою на проживання в Україні.

Пізніше, в другій половині дня, прикордонники Донецького загону затримали ще одного порушника. 41-річний пасажир рейса «Кутаїсі-Донецьк» надав на паспортний контроль паспорт громадянина Франції. Проте досвідчений інспектор прикордонної служби виявив ознаки підробки документа і запідозрив, що наданий на контроль документ не належить пред'явникові. Після короткої розмови іноземний громадянин признався, що насправді він є громадянином Сирії. Згодом чоловік пред'явив прикордонникам вже свій паспорт громадянина Сирії, якого він ховав у шкарпетках.

Наразі затриманих іноземних громадян передано співробітникам МВС України в Донецькій області для проведення слідчих дій і подальшого притягання до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.