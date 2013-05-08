Україна неухильно втрачає населення

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, вже понад 20 років в Україні річна чисельність померлих перевищує чисельність народжених.

Коефіцієнт відтворення населення в цілому по Україні знизився нижче мінімуму, необхідного для простого відтворення, зазначили у відомстві.

Водночас там поінформували, що за п’ять останніх років (2008-2012 рр.) чисельність населення України скоротилася на 819,7 тис. осіб, а протягом минулого року – на 83,6 тис. осіб. Коефіцієнт природного скорочення населення у 2012 р. в Україні становив 3,1%.

Міське населення України станом на 01.01.2013 р. налічувало 31 378,6 тис. осіб (68,9%), а сільське – 14 174,4 тис. осіб (31,1%). У динаміці чисельності населення на регіональному рівні спостерігаються певні відмінності, зумовлені особливостями як природного характеру, так і міграційними процесами. У першому випадку йдеться про найстаріші в демографічному відношенні Вінницьку, Житомирську та Чернігівську області, у яких відбуваються інтенсивні депопуляційні процеси. За специфікою динаміки чисельності населення до цієї ж групи можна віднести також Київську, Одеську, Сумську та Черкаську області.

Найбільшими коефіцієнтами природного зменшення населення характеризувалися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Луганська, Донецька, Кіровоградська області. У 2012 р. коливання природного скорочення в них було від 6,3% до 9,9%. У сільській місцевості названих регіонів показники природного скорочення населення були значно вищими і коливалися в межах від 10,9% до 20,2%.

У результаті зменшення числа народжень і одночасного зменшення числа померлих знижувався рівень природного скорочення населення, як в країні в цілому, так і на регіональному рівні.