У Києві міліція влаштувала гонитву зі стріляниною за викраденим Кадилаком

У Києві працівники ДАІ змушені були застосувати вогнепальну зброю, щоб зупинити викрадачів автомобіля "Кадилак".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ввечері напередодні Дня Перемоги на Дніпровській набережній біля одного з торговельних центрів було скоєно напад на водія престижного «Кадилака». Щоб заволодіти цим авто, двоє зловмисників застосували травматичну зброю, викинули водія з салону і зникли. По дорозі «Каділак» зіткнувся з «Ланосом» і, не зупиняючись, помчав далі.

Інформація про незаконне заволодіння транспорту відразу була передана всім постам міліції. Невдовзі викрадене авто було помічено неподалік Бортницького лісництва. На вимогу інспекторів машина не зупинилась.

«Рухаючись у напрямку Борисполя, «Кадилак» на великій швидкості раз у раз створював аварійні ситуації, ледь не врізався у автобус із людьми. До того ж, керманич викраденої автівки кілька разів хотів скинути міліцейське авто у кювет», - зазначили в УЗГ.

За словами начальника управління столичної ДАІ Анатолія Курінного, «це авто являло собою величезну небезпеку для багатьох людей. А попереду був Бориспіль, де водій міг накоїти багато лиха». Тому, зазначив він, правоохоронці прийняли рішення про застосування зброї, про що порушника повідомили по гучномовцю.

Однак попереджувальний постріл у повітря не подіяв, тому правоохоронці вирішили стріляти по колесах. Але навіть з пробитими чотирма шинами машина продовжувала їхати на дисках, розповів Курінний.

Повернувши у бік аеропорту «Бориспіль», водій та пасажир позашляховика, залишивши авто, побігли в лісосмугу. Одного з них вдалось затримати.

За фактом незаконного заволодіння автомобілем розпочато кримінальне впровадження.

Затриманий проживає у Київській області, йому трохи більше 30 років, раніше вже мав проблеми із законом. Інший втікач розшукується.