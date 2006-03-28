Серед загиблих у ДТП на Волині – двоє членів виборчої комісії

Серед загиблих 27 березня у дорожньо-транспортній пригоді на Волині - двоє членів виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області. (УНІАН: ДТП сталося вчора близько 18-ї вечора на автошляху Володимир-Волинський – Жовкла: зіткнулися автомобіль «Sеат - Ibiza» з мікроавтобусом «Toyota». Загинув також водій легковика, ще 4 постраждали).

За попередніми даними, легковик виїхав на смугу зустрічного руху, щоб оминути перешкоду на дорозі, але не справився з керуванням і зіткнувся з мікроавтобусом. На місці події загинули водій легковика і двоє його пасажирів – жінка та чоловік, мешканці Нововолинська.

Як повідомили у ЦГЗ УМВС області, усі пасажири, крім водія легковика, члени виборчої комісії, які у супроводі правоохоронця поверталися із 29-ї виборчої дільниці 20-го виборчого округу, що знаходиться у Володимир-Волинському. Здавши бюлетені, члени комісії їхали додому у Нововолинськ. Як йдеться у повідомленні, ввечері стояв густий туман і видимість на дорозі була нульовою, що, ймовірно, і стало причиною трагедії.

За фактом події порушено кримінальну справу, ведеться слідство.