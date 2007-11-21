Уряд схвалив зміни в проект держбюджету на 2008 рік

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни в закон про державний бюджет України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ.

За його словами, зміни будуть внесені до Верховної Ради, вони будуть розглянуті новим складом парламенту. При цьому він зазначив, що повторного представлення проекту бюджету на 2008 рік у ВР не буде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр Віктор В.ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд внесе зміни до бюджету на 2008 рік. За його словами, в 2008 році буде збільшено прогнозне зростання ВВП. Основні зміни стосуватимуться покращення соціальних стандартів, «тому що ми добре розуміємо, що підвищення цін обов`язково вимагає реагування з боку влади для підвищення рівня життя людей, тобто, підвищення рівня зарплати і пенсій», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Таким чином, як зазначив прем`єр, уряд пропонує розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2008 року 515 грн., з 1 квітня – 525 грн., з 1 жовтня – 545 грн., з 1 грудня – 605 грн. «Тобто, мінімальна зарплата в 2008 році зросте майже на 25% і на кінець року досягне 90,4% розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єра, розмір пенсії збільшуватиметься щокварталу і на кінець року приблизно зросте на 40%. У вчителів зарплата збільшиться на 635 грн., або на 45,3%, у лікаря-хірурга - на 627 грн., або на 44%. «Ми повинні запропонувати такий документ (проект бюджету – УНІАН), який би врахував останні тенденції розвитку вітчизняної і світової економіки, і піти назустріч людям, тобто, підвищити соціальні стандарти життя», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.