ЗМІ: У Замбії вбили українського медика

Лікар з Івано-Франківська Сергій Монахов загинув на минулих вихідних у Солвезі - столиці північно-західної провінції Замбії.

Його знайшли з кулею у грудях в кімнаті при госпіталі, де 55-річний анестезіолог працював останні 8 місяців, повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

У Замбії, де не вистачає лікарів, дуже гостро відреагували на смерть українського медика. Після трагедії його колеги з госпіталю влаштували мітинг, вимагаючи забезпечити безпеку лікарів, особливо іноземних. На сайті англомовної газети, що видається в Замбії, під статтею про смерть Монахова люди залишають відгуки: «Поліція Солвезі зобов'язана знайти вбивців! Це нікому не потрібно. Ваші діти вмиратимуть від тяжких хвороб через нестачу лікарів, якщо ви налякаєте їх тим, що вбиватимете». Такі самі побоювання висловила і міністр охорони здоров'я Натаніель Мубуквані, коментуючи смерть українського медика.

В охопленій міжнаціональною ворожнечею зубожілій Замбії питання медицини стоїть гостро, лікарі з України та інших країн цінуються дуже високо, у тому числі і в матеріальному сенсі - за місцевими, звичайно, мірками, відзначає видання.

Тому однією з версій вбивства Монахова називають спробу пограбування - у нього могла бути при собі готівка.

Подія дістала великий резонанс, адже три роки тому, у 2010 році, у цьому самому госпіталі від рук вбивців також загинув український лікар - анестезіолог 47-річний Валерій Прийма.