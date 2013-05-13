Головне за день: огляд топ-новин

На параді до дня матері в США відкрили стрілянину: 19 постраждалих

Невідомі відкрили стрілянину по учасниках параду на честь дня матері в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана, США). В результаті стрілянини постраждали 19 осіб: десять чоловіків, сім жінок, десятирічний хлопчик і десятирічна дівчинка, уточнили в поліції. У дітей дотичні поранення, їхній стан не викликає побоювань. Поліція показала відео розстрілу, де видно, як чорношкірий молодик відкрив вогонь по натовпу.

У Шостці на заводі вибухнув паровий котел: одна людина загинула, двоє постраждали

Одного з операторів котельні з порізами тіла госпіталізовано до Шосткинської центральної районної лікарні. Другий оператор , який зазнав опіків та пошкодження рогівки очей, отримав медичну допомогу і від госпіталізації відмовився.

Генпрокуратура сьогодні поновила слідство у справі Щербаня

Генеральна прокуратура України сьогодні поновила призупинені 26 квітня слідчі дії у справі про вбивство депутата та бізнесмена Євгена Щербаня, в організації якого підозрюється екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Радмін ЄС затвердив ратифікацію Угоди про спрощення візового режиму з Україною

Рада міністрів Європейського Союзу затвердила ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

Ставицький: Україна цьогоріч планує купити 30-32,5 мільярдів кубів газу

«Що стосується імпорту, то споживання зменшиться за рахунок енергоефективності. Приблизно для хімічної галузі (імпорт становитиме - УНІАН) - в обсязі 8-8,5 млрд, і для інших галузей, включаючи ТКЕ (теплокомуненерго - УНІАН) – приблизно 22-24 млрд кубометрів газу», - сказав Е.Ставицький.

Регіонал пропонує Раді змінити регламент

Голова Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко зареєстрував у парламенті проект постанови про прийняття за основу законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради.

Доходи українського бюджету зросли на 5%

Доходи державного бюджету України в січні-квітні 2013 року зросли на 5 млрд грн, або на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 106,1 млрд грн.

ЗМІ: Янукович за час президентства помилував 49 людей

У 2010 році було помилувано 16 осіб, 2011 - 4 особи, у 2012 – 21 особу, у 2013 – 8 осіб.