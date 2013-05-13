Доходи українського бюджету зросли на 5%

Про це повідомляє Державна казначейська служба України на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-квітень поточного року зросли на 4,7 млрд грн, або на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 91,4 млрд грн, доходи спеціального фонду — на 0,3 млрд грн, або на 2,1%, до 14,7 млрд грн.

Також повідомляється, що за січень-квітень поточного року обсяг відшкодування податку на додану вартість зріс на 3,4 млрд грн, або на 22,6% порівняно з січнем-квітнем минулого року - до 18,5 млрд грн. Зокрема автоматичне відшкодування ПДВ становило 7,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, дефіцит держбюджету за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн. За січень-березень держбюджет України одержав 83,791 млрд грн, що на 8,5% більше за аналогічний показник 2012 року. Проти січня-березня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету зросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Згідно із Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.