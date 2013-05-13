Регіонал пропонує Раді змінити регламент

Голова Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР, народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко зареєстрував у парламенті проект постанови про прийняття за основу законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Водночас текст проекту постанови на сайті поки що відсутній.

Разом з тим оприлюднено зв’язаний з цим проектом постанови законопроект «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо використання електронної системи (№2173).

У пояснювальній записці до нього зазначається, що цим законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину першу статті 17 Регламенту ВР. Оскільки саме в цій статті вперше застосовується термін "електронна система підрахунку голосів картками далі – електронна система" і внесення змін до частини четвертої статті 26, частини першої статті 27 та зміну назви статті 43, що убезпечить від необхідності постійного внесення змін до статей 26, 37, 43, 47, 49 Регламенту ВР.

Відзначається, що затвердження ВР Положення про порядок використання електронної системи унеможливить вплив людського фактору на роботу системи, а також у разі зміни її роботи: впровадження сенсорної клавіші, фотознімку, ідентифікації пальця тощо не потребуватиме внесення змін до Регламенту Верховної Ради, а лише внесення змін до такого Положення.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що законопроект є альтернативним до внесеного народним депутатом Володимиром Литвином проекту закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (№ 8262).