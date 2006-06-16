Київ переплюнув Америку 30-х років
У цьому переконаний столичний мер
Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче розробити новий Генеральний план розвитку Києва із залученням кращих світових архітекторів, аби запобігти хаотичній забудові міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
«Я зараз хочу оголосити конкурс і обов`язково передбачити в ньому участь архітекторів, зокрема й іноземних. Скільки б це не коштувало бюджету! Це можуть бути або видатні архітектори з Франції, адже я був у Парижі – там дуже чудово вирішені ці питання, або з Бонна, чи Лісабона. Ми проведемо конкурс, з`ясуємо, хто з них кращий, і мабуть нам доведеться користуватися їх послугами, щоб Генплан усе-таки був сформований. Це для того, щоб, коли я вже не буду затребуваний, ніхто не зміг з глав міста сам по собі вигадувати, де йому подобається поставити пам`ятник чи будинок», - оповіді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Він порівняв сьогоднішню забудову Києва з хаосом, якого не знала Америка в 30-і роки. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «це була творчість кожного мера, який приходив…».