Оргкомітет гей-форуму подав заявку на марш у Києві

Про це УНІАН повідомили в Департаменті громадських комунікацій КМДА.

Кількість учасників маршу у повідомленні організаторів не вказана.

Водночас у Департаменті зазначили, що вказана дата не є остаточною. Оргкомітету запропоновано розглянути можливість провести марш в інший день, оскільки на 25 травня вже заплановано велику кількість масових заходів з нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прес-служба "КиївПрайду2013" повідомила, що у суботу, 25 травня, в рамках міжнародного форуму-фестивалю «КиївПрайд2013» відбудеться «публічна правозахисна акція» - Марш рівності - з вимогами забезпечити рівні права та можливості для громадян України, які належать до ЛГБТ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів та трансґендерів).

Як зазначалось, форум-фестиваль «КиївПрайд2013» готується та відбуватиметься за широкої підтримки громадськості, правозахисної спільноти, а також низки дипломатичних представництв, серед яких посольства Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, США, Швеції. Підтримку заходу надають провідні міжнародні правозахисні організації, серед яких: Amnesty International та Freedom House. Моніторинг можливих порушень прав людини під час проведення заходу здійснюватиметься організацією Human Rights Watch.

14 травня під час прес-конференції в УНІАН віце-президент ВСГО “Україна для життя” Олена Костирко повідомила, що громадські організації зібрали 11,5 тис. підписів українців, які виступають проти ухвалення законопроекту 2342 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні” та готові вийти на акції протесту проти проведення гей-параду в столиці.

У свою чергу, президент ВСГО “Молодь! Громада! Влада!” Олександр Зінченко повідомив, що 25 травня громадські організації, церкви, представники українського козацтва – вийдуть на центральну вулицю столиці, аби не допустити проведення на ній гей-параду.