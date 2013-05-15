Газпром за три місяці продав Україні сім мільярдів кубів газу

Про це йдеться в звітності російської газової монополії по РСБУ, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У 2012 році й перший кварталі 2013 року ВАТ «Газпром» реалізувало на території країн ближнього зарубіжжя 64,42 і 16,67 млрд куб. м природного газу відповідно», - йдеться в документі.

При цьому в третьому кварталі в Україну було поставлено 6,93 млрд куб. м, в Білорусь - 6,24 млрд куб. м, в Молдову - 0,85 млрд куб. м, в Литву - 1,05 млрд куб. м, в Латвію - 0,295 млрд куб. м, Естонію - 0,22 млрд куб. м, Казахстан - 0,35, Південну Осетію - 0,012, Вірменію - 0,67 млрд куб. м, Грузію - 0,05 млрд куб. м.

У документі зазначається, що основні маршрути газопроводів від газових родовищ у Західному Сибіру до експортних ринків Західної Європи проходять через Україну, яка, в свою чергу, є найбільшим споживачем газу серед країн СНД і Балтії.

Також у компанії нагадують, що в січні 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписано прямий довгостроковий контракт на постачання газу споживачам України. При цьому про ціну газу, що постачається, не повідомляється.

Для Молдови у першому кварталі 2013 р. контрактна ціна становила 377,74 дол. за тис. куб. м.

Також зазначається, що в 2011-2013 роках через неплатежі споживачів Придністров'я ще більше зросла дебіторська заборгованість Республіки Молдова. Неплатежі названих споживачів газу призводять до недоотримання грошових коштів ВАТ «Газпром».

Ціна газу для покупців у країнах Балтії відповідає європейському рівню й розраховується за формулою, залежно від усередненої за 6-9 місяців ціни мазуту й газойлю, що відповідає європейським і світовим нормам.

У першому кварталі 2013 р. середньозважена по країнах Балтії ціна становила 437,79 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Укртрансгаз», Україна в квітні 2013 року збільшила імпорт газу з Європи порівняно з попереднім місяцем у 5 разів - до 120,1 млн. куб. м із 24,3 млн куб. м.

Нагадаємо, що в лютому Україна суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м із 416,6 дол.