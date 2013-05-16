У Харкові за перевищення влади затримано чотирьох капітанів міліції

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора міста Євгена Поповича.

За його відомостями, до прокуратури на незаконні дії міліціонерів поскаржився 35-річний харків’янин. Заявник повідомив, що в кафе, де він відпочивав із родиною, увірвалися оперативники, незаконно наділи на нього наручники, при затриманні пошкодили шийні хребці, незаконно доставили до міського управління міліції, утримували тривалий час.

Оперативники вимагали передачу іномарки підставній особі за непритягнення її власника до кримінальної відповідальності нібито за незаконний обіг наркотиків.

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Заявник вимушений був надати розписку про продаж іномарки та отримання 5 тисяч доларів. У подальшому відносно заявника склали протокол про адміністративне правопорушення і намагались нотаріально переоформити авто.

«На робочих місцях затримано 4 капітанів — працівників Харківського міського управління міліції. З початку місяця проводились негласні слідчі дії стосовно нечистих на руку міліціонерів. Восени минулого року нам важче було б збирати докази. Новий Кримінальний процесуальний кодекс дозволив ретельно задокументувати незаконність дій оперативників», - сказав Попович.

Працівники міліції зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Відомості про подію внесено у ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством).