У Києві викрили підполковника міліції з «липовим» дипломом юриста

Прокуратура Дніпровського району відкрила кримінальне провадження стосовно екс-посадовця столичної міліції, котрий упродовж 3 років незаконно обіймав посаду начальника відділу за підробленими документами про освіту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району міста Києва, встановлено, що у травні 2010 року заступник начальника одного з відділів управління Державної служби охорони Головного управління МВС України в Києві з метою просування по службі надав до відділу кадрового забезпечення недостовірні дані про здобуття ним у 2004 році вищої юридичної освіти. При цьому він надав підроблений диплом Київського університету туризму, економіки і права за спеціальністю «юрист».

Того ж року на підставі вказаних документів міліціонера було призначено на посаду начальника відділу.

Однак, як з’ясувалося в ході прокурорської перевірки, вищої освіти у вказаному навчальному закладі посадовець не здобував, а підроблений диплом придбав у невстановленої особи.

У ході кримінального провадження посадовець повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України «Використання завідомо підробленого документа» та погодився на укладання угоди з правосуддям. На момент укладання угоди співробітник міліції пішов у відставку із займаної посади.