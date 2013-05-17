ВР призначила 94 суддів

Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про обрання суддів” і призначила 94 судді до судів різних інстанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат фракції “УДАР” Роман Романюк виступив за відхилення кандидатур низки суддів. За прізвищами спірних кандидатів було проведено окреме голосування. Таким чином, ВР ухвалила обрання на посади суддів безстроково 23 судді міськрайонних судів, 5 суддів міських судів, 56 суддів районних судів, 4 судді господарських судів, 22 апеляційних та 4 судді окружних адміністративних судів. Водночас депутати не підтримали кандидатуру Елеонори Женеску на посаду судді Ленінського районного суду міста Луганська та кандидатуру Олега Замеги на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter