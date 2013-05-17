Львіську міськраду закидали димовими шашками

Вчора, 16 травня, близько 21.00 група молодих людей, близько 10 осіб, у масках на обличчях підбігла до головного входу Львівської міської ради й закидала його димовими шашками, після чого зловмисники розбіглися врізнобіч.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що на даний час встановлено і затримано 5 осіб, причетних до інциденту.

“Зараз проводяться заходи з метою встановлення інших людей, причетних до зазначеного випадку, з’ясовуються обставини та мотиви таких дій”, - зазначила Добровольська.

Інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За інформацією кореспондента УНІАН, на той час, коли молодики кремезної статури з масками на обличчях закидали вхід димовими шашками, у приміщенні міської ради перебувала охорона та деякі працівники. Ніхто не постраждав.