В Україні завтра буде спекотно

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 травня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (у південній частині місцями), лише вночі у Криму та більшості районів західних областей без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, на півночі Лівобережжя до 32°, на узбережжі морів 20-24°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У столиці також очкуються короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

17 травня температура води в Чорному морі 16-19°, Азовському морі 19-23°; в Дніпрі біля Києва 22°.