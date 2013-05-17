У пляжній зоні Севастополя знесено чотири бари

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Севастополя.

За інформацією прес-служби, прокуратурою Севастополя на виконання завдання Генерального прокурора України Віктора Пшонки організовано проведення широкомасштабних перевірок додержання вимог законодавства щодо земель прибережних захисних смуг уздовж усього узбережжя Чорного моря.

У ході перевірки прокуратурою Гагарінського району виявлено явні порушення закону в діяльності КП «Благоустрій» Севастопольської міської ради. Встановлено, що комунальне підприємство, всупереч вимогам статті 62 Земельного кодексу України, а також статей 88 та 90 Водного кодексу України, допустило несанкціоноване розміщення в Парку Перемоги, у межах пляжної зони прибережної захисної смуги, об'єктів торгівлі, громадського харчування та розваг. Виявлені порушення закону мали очевидний характер і завдавали істотної шкоди інтересам держави та громадян у вигляді грубого порушення встановленого законом правового режиму використання пляжних зон і прибережних захисних смуг.

Сьогодні, 17 травня, за документами прокурорського реагування прокуратури Гагарінського району м. Севастополя здійснено демонтаж незаконно розміщених на пляжі «Парк Перемоги» барів «Бунгало» (123 кв. м), «Сова» (414 кв. м), «Три пальми» (340 кв. м), «Бістро» (20 кв. м).

Територію парку разом із зоною пляжу загальною площею понад 1,5 га, ще у квітні 2007 року передано комунальному підприємству «Благоустрій» рішенням міськради, однак зазначених об'єктів торгівлі, громадського харчування та розваг в акті прийому-передачі основних засобів немає.

За даними прокуратури, всі бари були одно- або двоповерховими некапітальними спорудами сезонного (літнього) використання, і незаконно перебували в межах пляжної зони 50-метрової прибережної захисної смуги Чорного моря. Дозвільні документи на їх будівництво та розміщення відсутні, подальша їх експлуатація була неприпустима.

Демонтаж виконано згідно з поданням прокурора району силами зазначеного комунального підприємства, у присутності працівників міліції.У результаті, у Парку Перемоги звільнено 9 соток незаконно зайнятої території одного з основних міських пляжів.

Нагадаємо, що кількома днями раніше там же за поданням прокурора району тут демонтовано ще два незаконно розміщені бари: «Перлина» і «Бриз» – загальною площею 95 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, у квітні, виступаючи в Одесі, генеральний прокурор пообіцяв найближчим часом організувати перевірку законності забудови побережжя Азовського і Чорного морів у всіх регіонах України.