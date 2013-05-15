У Криму розпочали масштабну кампанію зі знесення незаконних споруд на узбережжі

Про це повідомив голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов на прес-конференції в інформаційному агентстві «УНІАН» 15 травня.

«Усі факти незаконного обмеження доступу до пляжів повинні мати правові наслідки. Це стосується і незаконних споруд, особливо на узбережжі. Ми поставили перед собою завдання відчистити кримські пляжі від усіх незаконних шлагбаумів, огорож і будівель. Ця робота системно ведеться», - підкреслив Анатолій Могильов.

Так, в даний час за приписами республіканської прокуратури демонтовані незаконні споруди в населених пунктах Великої Алушти, Судака, Ленінського району, а також в Алупці. Триває демонтаж 30 незаконних будівель у селі Піщаному Бахчисарайського району. Ще 30 об'єктів у різних регіонах Криму планують знести найближчим часом.

Всього в результаті прокурорських перевірок та рейдів на узбережжі виявлено понад 100 спірних об'єктів і споруд. За підсумками подальших перевірок визначать заходи реагування по кожному факту.

Разом з тим в Криму активізовано роботу щодо забезпечення вільного доступу до пляжів. Так, цього року планується відкрити 573 пляжі, з яких - 341 безкоштовний. У 2012 році безкоштовних пляжів в Криму нарахували 333, а в 2009 році - всього 64. «Крим має найбільшу кількість пляжів в Причорномор'ї. Це великий потенціал, який необхідно раціонально використовувати. Ніяких незаконних огорож і шлагбаумів на відкритих пляжах бути не повинно», - заявив Анатолій Могильов.