У Донецьку директора кредитної спілки посадили на 10 років

Сьогодні, 20 травня, вироком Ворошиловського районного суду Донецька керівника філіалу обласної кредитної спілки «Спілка пенсіонерів України», який завдав збитку понад 700 особам, засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, директор спілки з квітня 2007 по вересень 2008 року складав договори на оформлення кредитів і вносив у них неправдиві відомості про кредитування фізичних осіб. Після отримання коштів, вказаних у договорах, він витрачав їх на власні потреби. Так, у період злочинної діяльності чоловік придбав нерухоме майно і автомобіль "Мерседес-бенц". Загальна сума грошей, якими заволодів зловмисник, становить понад 8 млн грн. У результаті його протиправних дій збитку зазнали понад 700 потерпілих.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), ч.2 ст. 366 (службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків) КК України. Державне звинувачення у суді підтримувала прокуратура Ворошиловського району Донецька.