На Львівщині пройшли перегони на тракторах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, перший етап конкурсу Кубку фермера «Фермерські перегони на тракторах» відбувся у смт Магерів Жовківського району Львівщини.

Відкрив конкурс перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Матолич. Він наголосив, що фермерський дух на Львівщині „є найефективніший, ми підтримуємо таку ініціативу, бо Кубок фермерів Львівщини об’єднує фермерів».

Як зазначається у повідомленні, у подальшій програмі Кубку фермера відбудуться видовищні фермерські змагання конкурсанти змагатимуться у стрижці овець на швидкість, у доїнні кіз, а також відбудуться поросячі перегони.

Фінал Кубку фермера відбудеться 1 червня у Львові на території ринку «Шувар» та транслюватиметься в прямому ефірі ТРК «Львів».

Довідка УНІАН. Кубок фермера – премія у галузі сільського господарства, яку започатковує Агенція публічних комунікацій «Перфектні рішення» за підтримки Львівської облдержадміністрації. Метою премії є популяризація роботи фермерських господарств, відродження традиційних видів тваринництва - вівчарства і козівництва.