На Вінниччині буревій травмував двох маленьких дітей

Як повідомили УНІАН в УДСНС у Вінницькій області, 20 травня о 19:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №15 м. Бар надійшло повідомлення про те, що в районну центральну лікарню було госпіталізовано 24-річну жінку з діагнозом «забій спини, рана нижньої губи», та двох дітей 10-ти та 3-х років з діагнозами «садна коліна» та «рубана рана лобної ділянки голови». Дані травми жителям районного центру були завдані листком фанери, який внаслідок шквального вітру був піднятий у повітря.

На даний час потерпілі знаходяться у хірургічному відділені Барської лікарні.