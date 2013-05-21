Організатор Євробачення 2013 відкидає претензії Росії

Європейський мовний союз, організатор конкурсу "Євробачення", відкидає претензії у неврахуванні голосів від Азербайджану за російську представницю на "Євробаченні-2013", яка посіла на конкурсі п'яте місце, йдеться у відповіді на запит РІА Новости офіційного представника оргкомітету "Євробачення" Ярма Сійма.

"Поєднання дистанційно поданих голосів і голосів журі, які формують загальний результат з розрахунку 50% на 50%, не дозволило Росії увійти до десятки в Азербайджані. Тому Азербайджан не надав голосу Росії - цей результат підтверджено нотаріально на місці нашим партнером з підрахунку голосів Digame і незалежним спостерігачем з PWC", - зазначається у заяві. При цьому представник оргкомітету виступив проти спроб змінити результати конкурсу політичними методами.

"Будь-яка форма політичного тиску на професійне журі, яка може призвести до результатів, відмінних від незалежної оцінки учасників, є порушенням правил конкурсу "Євробачення" і до неї застосовуватимуться відповідні заходи", - заявив Сійм.

Як повідомляв УНІАН, співачка з Данії Еммілі де Форест з піснею "Only Teardrops" перемогла у музичному конкурсі «Євробачення-2013», українська співачка Злата Огневич посіла третє місце.

Пісня, яка перемогла, одержала 281 балів, найвищі бали - 12 - поставили Англія, Сербія, Італія, Ісландія, Франція, Ірландія, Словенія, Македонія.

Друге місце посів співак з Азербайджану Фарід Мамедов з піснею "Hold me". Він одержав 234 бали, 12 балів співаку дали Австрія, Ізраїль, Угорщина, Болгарія, Росія, Мальта, Греція, Чорногорія, Грузія, Латвія.

Україна одержала - 214 балів, за Огневич високі бали віддали Молдова, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Хорватія.

На четвертому - Норвегія, на п'ятому - Росія.

Сьогодні, 21 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у російської учасниці Діни Гаріпової вкрали 10 очок на Євробаченні, які дав Азербайджан.