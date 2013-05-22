Держстат: Україна імпортувала газ з Німеччини

Згідно з даними Держстату, всього Україна імпортувала з Німеччини в першому кварталі 2013 року 123,46 млн. куб. м газу.

Середня ціна природного газу, що імпортується Україною з Російської Федерації, у першому кварталі 2013 року становила 420 дол. за 1 тис. куб. м. У натуральному вираженні імпорт з РФ становив 6,947 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 2,965 млрд дол. У березні Україна імпортувала природний газ на 987,338 млн дол., що на 1,2% менше від березня 2012 року. У лютому «Нафтогаз України» істотно скоротив закупівлю газу в Російській Федерації, через що розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року «Нафтогаз» продовжив скорочувати закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

17 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що поставки газу до України з Росії і Європи на сьогодні здійснюють комерційні компанії, які купують паливо у суб'єктів господарювання, зокрема виробників. За словами міністра, у березні «Нафтогаз» купив всього 200 млн кубометрів газу для здійснення транзиту до Європи.

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Компанія Ostchem Holding (Кіпр), які входить до підконтрольної бізнесмену Дмитру Фірташу групу Ostchem Group, продала у січні-березні 2013 року на українському ринку 1,5-1,7 млрд куб. м природного газу.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний об'єм газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, становить 10 млрд куб. м.