Міліція встановила особу підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник головного управління МВС України в Криму Михайло Слєпаньов повідомив сьогодні на сесії Верховної Ради Криму, де він виступав зі звітом.

"Ми встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину. Сьогодні ми проводимо комплекс оперативно-розшукових заходів", - заявив Слєпаньов.

Інші подробиці справи він не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, Костенка було вбито в лютому. Розміщений у мережі фрагмент відеозапису із веб-камери готелю навпроти селищної ради Сімеїза, на якій відображено розстріл мера, показує, що злочинець під'їхав на "ВАЗі" до селищної ради слідом за Mercedes Gelandewagen мера, зачекав, поки Костенко відкриє двері своєї машини, й розстріляв його з автомата, після чого сів у "копійку" й поїхав. Спалений "ВАЗ" зі зброєю міліція знайшла неподалік від гори Кішка. Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Керівництво прокуратури Криму місяць тому заявляло, що місцеві жителі сприяли правоохоронцям, і вони ведуть розшук підозрюваного.