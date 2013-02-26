У Криму розстріляли мера Сімеїза

Про це УНІАН повідомило джерело в міліції.

Тіло К.Костенко знайшли сьогодні біля одного з будинків в селищі.

За даними представника міліції, в машину, де знаходився мер, стріляли з автомата.

«За офіційними даними Кримського главку міліції, о 9-й ранку до МВС надійшла інформація про виявлення трупа жителя Сімеїза, 1972 року народження з ознаками насильницької смерті (за попередніми даними, з вогнепальним пораненням). На даний час на місце події виїхали керівники Кримського главку міліції, Ялтинського міськуправління і слідчо-оперативна група», - йдеться в прес-релізі Головного управління МВС України в АРК.

Інші подробиці главк поки не повідомляє.