У Криму розстріляли мера Сімеїза
10:15, 26 лютого 2013Політика
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Невідомі розстріляли мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка.
У машину, де знаходився мер, стріляли з автомата / Фото: ugyalta.com
Про це УНІАН повідомило джерело в міліції.
Тіло К.Костенко знайшли сьогодні біля одного з будинків в селищі.
За даними представника міліції, в машину, де знаходився мер, стріляли з автомата.
«За офіційними даними Кримського главку міліції, о 9-й ранку до МВС надійшла інформація про виявлення трупа жителя Сімеїза, 1972 року народження з ознаками насильницької смерті (за попередніми даними, з вогнепальним пораненням). На даний час на місце події виїхали керівники Кримського главку міліції, Ялтинського міськуправління і слідчо-оперативна група», - йдеться в прес-релізі Головного управління МВС України в АРК.
Інші подробиці главк поки не повідомляє.
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