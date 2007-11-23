975 ДТП сталося в Україні минулої доби

Минулої доби в Україні сталося 975 дорожньо-транспортних пригод, в яких 32 особи загинуло, 202 постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, вчора на Волині в результаті зіткнення вантажівки з автобусом постраждали 6 пасажирів. Аварія сталася з вини водія автомобіля "КрАЗ", який не вибрав безпечний інтервал.