975 ДТП сталося в Україні минулої доби

10:56, 23 листопада 2007
Суспільство
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32 людей загинуло

Минулої доби в Україні сталося 975 дорожньо-транспортних пригод, в яких 32 особи загинуло, 202 постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, вчора на Волині в результаті зіткнення вантажівки з автобусом постраждали 6 пасажирів. Аварія сталася з вини водія автомобіля "КрАЗ", який не вибрав безпечний інтервал.

 

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