Українсько-канадський центр з'явився в Харкові

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, центр відкрито в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

У церемонії презентації культурно-освітнього центру взяли участь радник та заступник посла Канади в Україні Грегорі Лемермайера, перший заступник Харківського міського голови Андрій Парамонов, директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Роман Шаповал, а також ректор університету Володимир Бабаєв.

Метою створення центру є розвиток україно-канадського співробітництва за допомогою спільних програм для культурної та освітньої комунікації.

Основні завдання центру: мовна підготовка студентів і співробітників Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, установлення та розвиток плідних академічних зв'язків університету та інших вищих навчальних закладів Харкова з науково-освітніми й культурними установами Канади, просування україно-канадських освітніх програм, реалізація двосторонніх проектів у галузі академічних обмінів, грантів і наукових досліджень тощо.

Ідея відкриття центру виникла на основі успішного досвіду співпраці університету з Канадським коледжем англійської мови.