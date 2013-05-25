Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у західних, Житомирській, Вінницькій областях повсюди дощ, лише у Криму без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозах місцями пориви вітру та шквали 15-20м/с.

Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 13-18°; на решті території вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°, вдень 20-25°, у південній та східній частині до 28°.

У Києві та Київській області завтра подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Сьогодні, 25 травня, температура води становила в Чорному морі 18-21°, в районі Ялти 14°, в Азовському морі 20-24°; в Дніпрі біля Києва - 22°.