Страшна ДТП в Криму: загинули три людини (фото)

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДСНС, аварія сталася в першій половині дня.

За даними управління, автомобіль "Шевроле" з невідомих причин виїхав на стрічну смугу руху і врізався в автомобіль "Джіллі". Після удару "Шевроле" перелетів через "Джіллі" і, перекинувшись кілька разів, зупинився на даху в ста метрах від місця зіткнення.

В аварії загинули водії обох автомобілів і пасажирка "Джіллі".

ДАІ встановлює причини трагедії.

Фото: ГУ ДСНС України в АР Крим