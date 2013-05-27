Страшна ДТП в Криму: загинули три людини (фото)
17:29, 27 травня 2013Суспільство
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У Криму три людини загинули у понеділок, 27 травня, в результаті зіткнення двох автомобілів на 89-му кілометрі дороги "Красноперекопськ-Сімферополь".
Загинули водії обох автомобілів і пасажирка "Джіллі"
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДСНС, аварія сталася в першій половині дня.
За даними управління, автомобіль "Шевроле" з невідомих причин виїхав на стрічну смугу руху і врізався в автомобіль "Джіллі". Після удару "Шевроле" перелетів через "Джіллі" і, перекинувшись кілька разів, зупинився на даху в ста метрах від місця зіткнення.
В аварії загинули водії обох автомобілів і пасажирка "Джіллі".
ДАІ встановлює причини трагедії.
Фото: ГУ ДСНС України в АР Крим
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