У Києві горів гуртожиток КПІ (відео)

Пізно ввечері у понеділок, 27 травня, у Києві горів гуртожиток КПІ.

Як повідомляє ТСН, вигоріла кімната на останньому 5-му поверсі будівлі. Молоді люди надихалися чадним газом, а одному студенту під час паніки розбили брову. Інші очевидці розповідали, що студент поранився, коли розбивав вікно у кімнаті. Пожежа була настільки сильною, що язики полум'я виривалися приблизно на 2 метри із вікна кімнати.