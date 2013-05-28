ЗМІ: МВС хоче змусити операторів зв'язку вести постійне стеження за абонентами

Як повідомляє Комерсант-Україна, Держпідприємництва відмовило Міністерству внутрішніх справ у погодженні законопроекту "Про забезпечення кримінального провадження", який передбачає внесення поправок до закону "Про телекомунікації".

У разі прийняття законопроекту МВС операторів зв'язку зобов'яжуть не тільки встановлювати на своїх мережах обладнання, необхідне правоохоронним органам "для негласних слідчих дій та забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про надання абоненту телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалість, змісті і маршрути передачі", а й купувати його.

Новий документ може надати МВС і СБУ небувалі можливості, вважає президент компанії "Адамант" Іван Пєтухов: "Оператори повинні будуть організувати практично постійне стеження за усіма клієнтами".

Зараз законом українські оператори зобов'язані за свій рахунок встановлювати прослуховуюче обладнання, але не закуповувати його.

У МВС не перший рік намагаються змінити закон і зобов'язати компанії самостійно закуповувати обладнання. Торік відповідний законопроект народного депутата Володимира Олійника (Партія регіонів) не був прийнятий парламентом. Цього разу міністерство спробувало провести законопроект без громадського обговорення. Але Держпідприємництва зажадало направити його на обговорення і узгодження із зацікавленими держорганами.