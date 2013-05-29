Владі вказують на помилку і радять не пробачати «Газпрому»

Про це в ефірі «5 каналу» заявив голова правління альянсу «Нова енергія» Валерій Боровик.

«15 компаній пішли у суд та виграли або на передсудовому розгляді, або шляхом домовленостей виграли всі до єдиного, зменшили об’єм закупок за ф'ючерсними контрактами, збільшили об’єм закупок спотового газу і зменшили ціну. Мало того, прем’єр Польщі заявив після того, як зменшили ціну, що якщо ціна на газ для сусідньої країни виявиться меншою, то вони знову звернуться до Стокгольмського арбітражу . Тобто, потрібно відділити одне від іншого, не показувати суто політичні аспекти і економічні аспекти: ніхто не здає ніякі Чорноморські флоти, або щось інше, не вступає у Митний союз...

Тобто, потрібно було йти по цій процедурі, не потрібно було відкликати компанію, яка займалася цим. Адже були підготовлені системні рішення, і вже зараз, коли ми бачимо, що два роки пройшло, чітко видно, що це помилка влади була», - заявив Боровик.

«Хоч сьогодні, хоч завтра потрібно в суд іти», - впевнений експерт.