МВС: банкомати грабуватимуть дедалі більше

Про це повідомила на прес-конференції начальник відділу департаменту Державної служби охорони МВС України Світлана Павловська.

Вона не дала порівняльних даних за п'ять місяців 2012 року, але сказала, що за весь 2012 рік в Україні сталося 24 пограбувань банкоматів, а завдана шкода оцінювалася в суму більш як 11 млн. грн.

«За останні роки кількість крадіжок із банкоматів в Україні збільшилася, отже, збільшилася і шкода, завдана скоєнням таких злочинів. У 2012 році ця цифра становила більш як 11 млн. грн. Цього року шкода становить 2 млн. грн», - сказала Павловська.

Представник Держслужби охорони МВС серед причин збільшення кількості крадіжок банкоматів назвала небажання керівників банків витрачати кошти на ефективну систему захисту.

«Кількість банкоматів збільшуватиметься, а разом з тим і кількість подібних злочинів, якщо не будуть відпрацьовані та передбачені питання охорони», - сказала Павловська.

За її словами, в середньому для скоєння цього виду злочину грабіжникам необхідно лише 2-3 хвилини. Павловська вважає, що ефективним і недорогим способом захисту банкомату і коштів є застосування хімічного захисту (так звана хімічна пастка) – вибух-пакет з фарбою, коли на зловмисника і гроші потрапляє фарба, що важко змивається.

На думку Павловської, зменшенню кількості подібних злочинів також могли б посприяти зменшення кількості закладених грошей у банкоматах і обладнання банкоматів засобами охоронно-тривожної сигналізації.

В даний час банки заправляють банкомати сумою близько 500 тис. грн.