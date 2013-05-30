Водії подали на Укравтодор до суду за ями на дорогах
12:24, 30 травня 2013Суспільство
897 0
У Печерський райсуд м.Києва 22 людей подали колективний позов на «Укравтодор» з вимогою відшкодувати моральний і матеріальний збитки за поломки автомобілів на дорогах і за психологічний дискомфорт.
На Укравтодор подали до суду
Як повідомляють "Коментарі", ініціатором подання позову став юрист Лаврентій Царук.
«Наша головна мета - змусити владу зайнятися дорогами, які знаходяться в жахливому стані, через що кожен день страждає величезна кількість автомобілістів», - зазначив Царук.
На тему: Дорога Львів-Луцьк рясніє вибоїнами і місцями схожа на ґрунтовку (фото)
Більшість позовів про відшкодування збитку подані на невелику суму - 800 грн. «Ми не ставимо за мету заробити гроші. Головна ідея - показати людям, що потрібно робити і як себе вести, щоб змусити Укравтодор працювати », - зазначив один з позивачів Ігор Крамаренко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter