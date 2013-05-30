Водії подали на Укравтодор до суду за ями на дорогах

Як повідомляють "Коментарі", ініціатором подання позову став юрист Лаврентій Царук.

«Наша головна мета - змусити владу зайнятися дорогами, які знаходяться в жахливому стані, через що кожен день страждає величезна кількість автомобілістів», - зазначив Царук.

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Більшість позовів про відшкодування збитку подані на невелику суму - 800 грн. «Ми не ставимо за мету заробити гроші. Головна ідея - показати людям, що потрібно робити і як себе вести, щоб змусити Укравтодор працювати », - зазначив один з позивачів Ігор Крамаренко.