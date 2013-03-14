Дорога Львів-Луцьк рясніє вибоїнами і місцями схожа на ґрунтовку (фото)

Читач ТСН.ua, який відправив фото, констатує, що дороги більше взагалі не існує. "Є напрямок, який складається з ґрунтовки, вибоїн. Ями більшого або меншого розміру чергуються зі шматками асфальту і колишнього твердого покриття по всьому державному маршруту. На цьому тлі глузуванням звучать заява "Укравтодору" про те, що залишилося тільки 60 км державних доріг залатати від дірок", - повідомив читач.

Відстань у 100 км можна подолати не швидше ніж за 4,5 години, але, якщо швидше їхати, буде дуже небезпечно.

При цьому, частина державної дороги у Волинській області дещо краще. На Львівщині ділянок зі зруйнованим шляхом набагато більше.

Нагадаємо, керівництво "Укравтодору" нещодавно повідомило, що дороги державного значення в Україні відремонтували на 98%. Залишилося залатати лише 61 кілометр.

У відомстві зазначили, що залишилися найскладніші ділянки. Це напрямки: Луганськ-Знам'янка, Північно-східний об'їзд Києва, траси Київ-Чернігів та Київ-Одеса.

У минулому році колишній голова Львівської ОДА Михайло Костюк заявляв, що дорожники першочергово відремонтують трасу Львів-Луцьк. За словами чиновника, ніхто не зможе провести махінації і ремонтувати дороги абияк.