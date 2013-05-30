Завтра Табачник визначить диктант для держатестації 9-х класів
21:41, 30 травня 2013Суспільство
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Завтра, 31 травня 2013 року, о 9:00 в ефірі Першого національного телеканалу та Українського національного радіо голова МОН Дмитро Табачник оголосить номер тексту диктанту з української мови для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Табачник оголосить номер тексту диктанту
Про це повідомляє відділ взаємодії із засобами масової інформації міністерства освіти та науки України.
На тему: Оприлюднено порядок держатестації в школах
Державна підсумкова атестація з української мови для учнів 9-х класів відбуватиметься за збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови для 9-х класів (К. «Центр навчально-методичної літератури» 2013 р., укладачі збірника: Мацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М., Мацько О.М.).
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