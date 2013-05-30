У Сімеїзі з 3-го поверху впав балкон з чотирма дітьми
22:03, 30 травня 2013Суспільство
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У Симєїзському дитячому санаторії «Юність» близько 19.00, в 6-го корпусу обвалився балкон, постраждали діти.
Про це з місця події повідомляє журналіст одного з місцевих видань Сергій Псарьов: «Четверо дітей отримали травми, на балконі стояли двоє хлопчаків і дві дівчинки. Балкон 3-го поверху впав спочатку на 2-ий поверх, потім на землю. Хлопчаки встигли якось вхопитися, вони отримали удари і сильно не постраждали. Дівчатка зі Львова - їм по 10 років, вони постраждали сильніше, у однієї відкрита черепно-мозкова травма, зараз вона в реанімації. У іншої шок і вона також у лікарні», повідомляє Сегодня.
За словами журналіста, відпочиваючих в «Юності» дітей змушували змивати кров з асфальту. Зараз співробітники санаторію чекають приїзду міліції.
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