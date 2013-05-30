У Києві на Шулявці горить високоповерхівка (фото)

Дуже сильна пожежа у висотному будинку по вул. Гетьмана, 1б (біля метро Шулявська) охопив одразу 18 поверхів - з 4-го по 21-й. Люди, на щастя, встигли вибігти з будівлі. Як повідомили кореспонденту «Сегодня» пожежні на місці НП, вогонь вирує близько півгодини.

Висотку відключили від електроенергії. Щоб впоратися з вогнем, пожежники заливають полум'я з двох машин, але напору вистачає лише до 15 поверху. Як будуть ліквідувати пожежу на шести верхніх поверхах, поки незрозуміло.

За першою, попередньою версією, вогонь спалахнув через проводку.

Очевидці кажуть, що перед пожежею пролунав вибух. Про це кореспонденту розповіла консьєрж будинку. «Вибух був досить сильний. Він прогримів в одному з офісів на нижніх поверхах. Після цього спалахнув вогонь і поширився вгору по обшивці дому», - каже консьєржка.

Вона вважає, що почувши саме цей вибух, мешканці найближчих поверхів почали вибігати з будинку.